"Concept-Char" : l’improbable collab entre Citroën et… Astérix

"Nous avons eu la chance incroyable de créer et de confectionner le premier ‘concept char’’ ex nihilo, et nous avons pris un plaisir fou à travailler sur ce projet ! Le résultat est une ode à la mythique 2 CV, qui représente Citroën dans toute sa splendeur" déclare Pierre Leclercq, Directeur du Style, Citroën.

Véritable concentré de technologie avec ses suspensions en "panse de sanglier", le véhicule fait aussi la part belle à la durabilité, avec des "roues en bouclier recyclé, une carrosserie en chêne massif, et un coffre forgé en Gaule" comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-contre.

Et les clins d’œil ne s’arrêtent pas là : "Le ‘concept char’ est illustré dans plusieurs séquences du film. Le passage où les héros s’apprêtent à quitter leur village afin de se rendre en Chine montre une équipe soudée au seuil d’une grande aventure. Cétautomatix présente alors le char à Obélix en lui montrant les dernières innovations qu’il lui a apportées pour que le voyage se déroule au mieux. Plus tard, lorsque l’armée de César arrive en Chine, un premier panneau publicitaire à la frontière fait la promotion du meilleur moyen de locomotion de l’époque : la 2 CV, un formidable char fabriqué en Gaule, tiré par deux chevaux. Clin d’œil à un célèbre film publicitaire de Citroën réalisé sur la muraille de Chine".