Essai auto Peugeot 408 : Elle trace sa propre route

Avec la 408, les designers Peugeot vont plus loin que le concept de SUV Coupé à la façon d’un Renault Arkana. La carrosserie de ce gros modèle de segment C est encore plus basse, mais le look SUV est créé par les grosses jantes et un espace assez important entre le pneu et le passage de roue. Finalement, la 408 est une sorte de compacte imposante et athlétique. Une silhouette que le marketing du constructeur français nomme Fastback, plus moderne que les termes SUV ou Crossover.