Un penthouse Aston Martin avec une Vulcan en prime, ça vous dit ?

En 2017, Aston Martin lançait le chantier de sa tour Aston Martin Residences à Miami. Avec ses 248 mètres de haut, elle est vendue comme étant "la plus haute tour au sud de New York". L’immeuble compte 391 appartements (dont 97% seraient déjà vendus) dont un somptueux penthouse de 678 m² répartis sur 3 étages et qui ne compte pas moins de 7 chambres à coucher.