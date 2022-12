Voici le tout nouveau Hyundai Kona

Le nouveau Hyundai Kona revisite complètement le style du modèle, sans pour autant renier l’actuel. Il en conserve notamment les traits caractéristiques des boucliers avant et arrière assez marqués, qui peuvent rester bruts sur certaines finitions pour apporter un petit style aventurier. Mais il apporte un vrai supplément de modernité, avec ces bandeaux à LED traversants à l’avant comme à l’arrière, où l’on retrouve les LED carrées telles que déjà aperçues sur les Ioniq 5 et 6. Les boucliers seront en outre différents selon la motorisation et la finition choisie.