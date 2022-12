Alfa Romeo Giulia Zagato SWB : Retour en grâce

Difficile de croire que le coupé que vous avez sous les yeux utilise une base d’Alfa Romeo Giulia. Et c’est pourtant le cas. Mais Zagato s’est affairé à en redessiner chaque élément de carrosserie pour créer cet exemplaire unique tout en muscle. L’ensemble respire la sportivité et chaque détail s’avère particulièrement soigné, que ce soit le regard, la calandre avec le logo Alfa Romeo en transparence ou encore le double bosselage du pavillon. Le style et les proportions en font une héritière du coupé SZ (déjà signé Zagato) dans les années 90. Et si la partie arrière peut faire penser aux dernières Aston Martin, ce n’est pourtant pas auprès de la célèbre Maison anglaise que le designer est allé puiser l’inspiration, mais bien dans la Giulietta SZ Coda Tronca, autre création de l’officine italienne.