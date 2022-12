La demande de camionnettes électriques a progressé de 150% en 2022

"Malgré le fait qu’il n’y ait actuellement aucun changement sur la table concernant la déductibilité des camionnettes, nous nous attendons à ce que le système fiscal suive la tendance des voitures particulières et donne la préférence aux moteurs électriques. En tout cas, nous sentons clairement que l’intérêt auprès de nos clients est bien présent" relate ​Steve Somers, spécialiste LCV (Light Commercial Vehicle) chez Athlon Belgium.

Des craintes injustifiées

Selon le loueur, les craintes des professionnels concernant l’autonomie, le volume de chargement et le coût des utilitaires électriques seraient "injustifiées". "Nous sentons clairement […] que de nombreuses entreprises ont encore des questions et des doutes sur le passage à l’eMobility. Notre accompagnement commence par le choix des bons utilitaires électriques, adaptés aux besoins en termes d’autonomie. Pour l’infrastructure de recharge, nous développons une proposition en collaboration avec des partenaires de renom. Enfin, il est important pour définir le coût, d’examiner le Total Cost of Use (TCU), au lieu du Total Cost of Ownership. Le leasing opérationnel comprend tous les coûts opérationnels, la valeur résiduelle est garantie et les ressources financières mieux réparties. En outre, les charges administratives, mais aussi les temps d’immobilisation des véhicules et du personnel sont évités" explique encore ​Steve Somers.