La Renault Mégane électrique détrône déjà sa sœur thermique en Europe

La nouvelle électrique de Renault devait porter un nom inédit; elle est finalement sortie sous l'appellation Mégane. Une volonté de la marque de capitaliser sur ses appellations historiques. Car la Mégane, modèle clé pour Renault en Europe s'était déclinée depuis 1995 en quatre générations, toutes thermiques ou hybrides pour l'actuelle et dernière génération. Toutefois, la Mégane thermique existe toujours ! La sage berline continue sa carrière en cinq portes et en break au côté de sa nouvelle sœur électrique. Pourtant, même si elles partagent le même nom, les deux sœurs sont bien différentes. La Mégane E-Tech adopte un profil de type SUV, qui est plus court et moins habitable que la Mégane thermique.