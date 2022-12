CFMoto 450 SR : la sportive chinoise arrive en Belgique

Avec son look résolument incisif, cette moyenne cylindrée à vocation sportive devrait donc arriver sur notre marché courant de l’année prochaine. Un moteur bicylindre de 450cc à refroidissement liquide et ses 48 chevaux viendront pousser avec une certaine vigueur les 168 kg de cette moto. Fourche inversée de 37 mm, mono amortisseur et freinage Brembo associé à de l’ABS Bosch complètent son équipement.