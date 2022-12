Les voitures électriques bientôt interdites dans certains parkings souterrains ?

Poids trop important

En effet, les voitures électriques actuelles accusent un poids conséquent, voire carrément pachydermique. En cause bien sûr, les batteries nécessaires à fournir une autonomie décente. Or, la plupart des 6.000 parkings multi-étages et souterrains du Royaume-Uni ne seraient pas prévus pour supporter une telle charge, et la multiplication des voitures électriques pourrait causer des dommages aux structures, surtout celles datant d’avant les années 80.

Changement de références

Ces parkings plus anciens ont été construits sur des critères basés sur les références automobiles d’alors, notamment la Ford Cortina, modèle le plus vendu outre-Manche dans les années 70. Poids de la bête : 970 kg ! Un poids que seule la Mazda MX-5 et quelques modèles de niche approchent encore aujourd’hui. Quant aux électriques, on en est très loin : 1.847 kg pour une Tesla Model 3, 2.124 kg pour une Volkswagen ID.4, sans parler des mastodonte BMW iX et Volvo EX90, dont la masse à vide se situe entre 2.500 et 2.900 kg ! Même une Fiat 500 électrique affiche déjà 1.365 kg à la pesée.

Restrictions en vues ?

En attendant une hypothétique rénovation ou un renforcement de ces parkings, la British Parking Association conseille aux gestionnaires de rester vigilant à la structure de leurs immeubles. Il se pourrait même que les conducteurs d’électriques se voient interdire l’accès aux parkings les plus anciens, rendant ainsi le stationnement en ville encore un peu plus complexe. Alors, bien sûr, ces données et recommandations proviennent du Royaume-Uni. Mais les données ne doivent pas être bien différentes chez nous.