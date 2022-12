La Kawasaki Versys 1000 se met à jour pour 2023

Les trois versions de la Versys 1000 (Standard, S et SE) s’accordent de nouvelles couleurs tout en conservant leur dotation respective. Les Versys 1000 ont été pensées essentiellement pour la route et doivent leur succès à la combinaison d’un moteur à quatre cylindres en ligne de 1.043cc (120 ch et 102 Nm), de suspensions à long débattement et de roues de 17 pouces. De nombreuses aides à la conduite sont proposées selon le choix de la finition et donc de son prix.