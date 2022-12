Les femmes pensent être de mauvaises conductrices, les chiffrent montrent le contraire

Les deux autrices de cette étude ont posé une question ouverte à 599 ados et pré-ados (303 garçons et 296 filles) de 10 à 16 ans sur les caractéristiques qu’ils associent spontanément aux conducteurs et aux conductrices. Répartis en deux groupes égaux et mixtes, il a été demandé au premier d’écrire les phrases et expressions régulièrement entendues et ce qu’ils imaginent concernant les femmes au volant. Le second répondant à la même question concernant la gente masculine.