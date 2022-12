Non, les marques chinoises n’en ont pas fini avec la copie de modèles occidentaux : voici le Wey Tank Frontier.

Si Wey tente l’aventure européenne avec ses Coffee 1 et 2 exposés au dernier Mondial de l’Automobile de Paris, le constructeur chinois propose une gamme plus large sur son marché local. Dernier modèle en date : le Tank. Un modèle baroudeur, à l’architecture rustique, dont le style s’inspire très ouvertement du dernier Ford Bronco. De face, ce sont les feux ronds scindés par une barrette lumineuse, et la calandre avec l’inscription "Tank" en toutes lettres qui sont puisées chez le concurrent américain. Et la "copie" est tout aussi évidente en ce qui concerne le profil et l’arrière. Bref, ce Chinois est donc "beau comme un Bronco", c’est une évidence.