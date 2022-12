Le Land Rover Defender prêt à passer à l’électricité ?

Pour optimiser l’autonomie d’une voiture électrique on le sait, l’aérodynamisme est primordial ! Hors, il existe probablement peu d’automobiles avec un Cx (coefficient de pénétration dans l’air, qui mesure l’aérodynamisme en question) plus mauvais que celui du Defender. Drôle d’idée donc de prime abord que d’électrifier un tel mastodonte. Mais puisque Volvo le fait avec son EX90, BMW avec son iX et que Mercedes développe une variante électrique de son Classe G, il n’y a pas de raison que Land Rover s’en prive !