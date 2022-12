14 premières mondiales et européennes au Salon de l’Auto

Alors bien sûr, toutes ne revêtent pas un intérêt exceptionnel, mais cela confirme le réel intérêt des constructeurs pour le salon Bruxellois. Alors que la plupart des salons européens luttent pour leur survie et peinent à convaincre, "notre" salon connait un intérêt qui ne se dément pas. La plupart des grandes marques – à l’exception de Volvo et Mercedes (uniquement représentée par 3 modèles – seront bien présentes à Bruxelles, et c’est également chez nous que se tiendra pour la première fois l’élection de la Voiture de l’Année, récompense la plus prestigieuse de l’industrie automobile en Europe.