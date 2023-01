Hyundai ne vend plus que des voitures électriques dans ce pays d’Europe

Depuis hier, il n’est donc plus possible de commander une Hyundai essence, diesel, ni même hybride ou hybride rechargeable. Rassurez-vous : cette décision radicale ne concerne que la Norvège. La Norvège est en effet une exception sur le marché automobile européen : plus de 8 voitures sur 10 vendues dans le pays sont désormais 100% électriques ! Et chez Hyundai, cette proportion était même déjà plus élevée. Il s’agit donc plus d’une évolution logique que d’une véritable révolution pour le Coréen.