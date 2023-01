BMW est à nouveau numéro 1 d’un marché qui limite la casse en 2022

BMW est à nouveau la marque la plus immatriculée de Belgique, grâce notamment à son succès auprès des professionnels et voitures de société. Avec 38.011 unités, la marque allemande est sur la plus haute marque d’un podium 100% allemand complété par Volkswagen (32.061) et Mercedes (29.283).

Les utilitaires dans le rouge

Le marché des véhicules utilitaires légers n’a, lui, pas pu redresser la barre : les immatriculations se sont effondrées de 21,61%, à 56.102 unités. Renault est leader du marché (9.244 immatriculations) devant Ford (8.428) et Mercedes (7.275).

Les motos quasi stables

Avec 24.683 immatriculations, les deux roues, tricyles et quadricycles motorisés ont connu une année pratiquement stable (-2,91%). Honda se hisse en tête avec 3.346 unités, juste devant BMW (3.206) et Yamaha (2.657).