Vainqueur la veille et leader au départ, l'Américain Mason Klein (KTM) est 3e à 6:59 et désormais 2e au général à 4:04 de Sanders qui avait avoué la veille avoir coupé son effort en fin d'étape pour ne pas devoir ouvrir la route mardi.

"C'était dur au début avec les rochers, mais nous avons quand même réussi à attaquer", a confié l'Australien aux organisateurs. "Le but, c'était de rejoindre rapidement le ravitaillement et de voir où on en était. A l'avant, les gars avaient fait du bon travail à l'ouverture. Il fallait rester concentré sur la navigation. Ensuite on a bien attaqué sur la dernière partie, c'était sympa. Je savais que ce serait dur et qu'il ne fallait pas gagner hier. Les Australiens, on est doués pour le désert, et sur le Dakar ça paie".

L'Argentin Kevin Benavides (KTM), 2e sur la piste, a écopé de deux minutes de pénalité et est 4e à 7:23.

Après ses soucis la veille, Jérôme Martiny (Husqvarna) est reparti avec une moto comme neuve pour réussir une belle spéciale, attaquant en fin d'étape pour terminer 38e au dernier classement à un peu plus d'heure (1h:01.58).

La journée a été marquée par l'abandon de Ricky Brabec (Honda). L'Américain, vainqueur en 2020, a chuté au km 274. C'est le deuxième abandon d'un des favoris, après le retrait du Britannique Sam Sunderland dimanche, lui aussi sur chute.

Mercredi la 4e étape verra la caravane prendre le chemin des dunes de Ha'il sur un parcours de 573 km dont 452 de spéciale chronométrée.