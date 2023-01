La voiture électrique à moins de 20 000 € ? C’est terminé !

Au moment du lancement de sa commercialisation en juillet 2021, la Dacia Spring avait pour objectif de rendre la voiture électrique accessible aux petits portefeuilles. Elle était alors la moins chère du genre sur le marché belge. Et reléguait la Renault Twingo électrique à près de 2 000 €. Elle avait d'ailleurs connu un départ canon : sur les quatre premiers mois de commercialisation, Renault avait vendu plus de 130 exemplaires de ce modèle par mois. "Nous sommes très contents de ce départ, confiait alors Karl Schuybroek, porte-parole belge du groupe Renault. D'autant plus lorsque l'on sait que la Belgique n'est pas le meilleur élève de la classe en matière d'équipements (NdlR : les bornes de recharge) électriques."