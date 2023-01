Les constructeurs chinois ont doublé leurs ventes en Belgique, mais ne représentent qu’une infime part du marché

La menace chinoise sur le marché de la voiture électrique: pourquoi le "Made in China" inquiète l'industrie automobile européenne

La MG4 qui arrive chez nous en Janvier promet une belle progression des chiffres de ventes de MG. ©MG

Les "faux chinois" cartonnent

Ces chiffres sont obtenus en intégrant les constructeurs chinois cachés sous une façade européenne, Polestar, Lynk&Co et MG, qui font le gros des ventes européennes. On peut évidemment discuter de la nationalité respective de ces marques, les deux premières étant basées à Göteborg en suède, et la troisième près de Londres. Mais toutes trois sont désormais financées, développées - pour la technologie au moins - et produites en Chine, par Geely pour les deux premières, SAIC pour la troisième.

On y a aussi intégré LEVC, le fameux Taxi anglais, désormais propriété de… Geely également, qui a toutefois la particularité de continuer à produire ses voitures en Angleterre.

Polestar représente à elle seule 1.741 immatriculations, ce qui la classe en 27ème position au classement des marques les plus vendues. Deux rangs plus loin, on trouve sa marque cousine Lynk&Co, immatriculée à 1.477 reprise en 2022. Et en 33ème position, MG a enregistré 938 véhicules.

Seuls 3 Bestune ont été immatriculés chez nous en 2022 ©Bestune

Les "vrais" chinois toujours discrets

Si l’on s’en tient aux constructeurs purement chinois, ils ne percent pour l’instant pas chez nous. DFSK, BAIC, BYD, Aiways, JAC et Bestune ont totalisé 341 immatriculations, soit à peine 0,0009% du marché.