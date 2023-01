Pour le premier secteur, il “a terminé l’année 2022 sur un score de 642 669 immatriculations, soit 9,4 % ou 66 936 unités de moins que l’année précédente, qui avait connu 709 605 réimmatriculations. Pire encore : les chiffres de 2022 révèlent un recul de 2,6 % par rapport à 2020, une année pourtant marquée par la pandémie de Covid-19. En réalité, le marché n’avait plus enregistré d’aussi mauvais résultat depuis 1997 et ses 624 835 occasions vendues”.

Quant au second, et malgré cinq mois de hausse, “il n’a pas non plus réussi à clôturer l’année sur un solde positif. Seuls 366 303 véhicules neufs ont été immatriculés au cours des 12 derniers mois, ce qui constitue une chute de 4,4 % ou 16 280 exemplaires par rapport à 2021”.