Voici les voitures préférées des Belges en 2022

Le XC40 de Volvo est toujours N°1 en Flandre et à Bruxelles

Disparités régionales

Premier dauphin l’an dernier, le Volvo XC40 retombe au pied du podium en 2022 (7.310 immatriculations) mais reste néanmoins leader en Flandre (5.113 immatriculations) et à Bruxelles (1.412). Il devance la Mini (4.883) et la Citroën C3 (4.616) au nord du pays, tandis que dans la capitale, l’Audi Q3 (1.201) et la BMW Série 3 (1.051) complètent le Top 3.

En Wallonie, c’est la Dacia Sandero qui a été la plus choisie (4.251 immatriculations) devant la Citroën C3 (2.863) et le Dacia Duster (2.783).

Une grande disparité entre les Régions qui traduit, comme à l’accoutumée, la différence de clientèle entre la Wallonie, principalement orientée vers les clients privés, et la Flandre et Bruxelles, où sont implantées quasiment toutes les sociétés de leasing qui fournissent les véhicules aux professionnels.