Toujours moins d’essence et de diesel, toujours plus d’électrification : le marché automobile belge n’a jamais été aussi propre

Si le glissement s’est un temps opéré vers les moteurs à essence, ce n’est désormais plus le cas. Eux aussi ont connu un léger tassement en 2022 pour tomber à 48,9% (-3,1%).

Electrique qui peine à séduire le grand public, ventes en recul, prix à la hausse : à quelques jours du Salon de l'Auto, la voiture en sous-virage

Electrifiées vs électriques

Désormais les acheteurs se tournent massivement vers les voitures électrifiées : leurs immatriculations ont bondi de +10,5% en un an. Elles représentent désormais un tiers du total des enregistrements, soit 34% ! Mais attention à bien faire la nuance entre électrifiées et électriques. Les premières englobent les hybrides et hybrides rechargeables, soit toutes les motorisations ayant recours à l’électricité de manière au moins partielle. Elles représentent 23,7% du marché. Les secondes, purement électriques, comptent pour 10,3%, mais ont enregistré la meilleure progression : +4,4%.

Deux raisons expliquent ces chiffres positifs. La multiplication des modèles tout d’abord : 11 nouveaux modèles électriques, 12 hybrides rechargeables et 12 hybrides ont été lancés en Belgique l’an dernier. Et l’autre explication est évidemment à chercher du côté des avantages fiscaux pour professionnels, qui représentent 9 acheteurs sur 10 pour les électriques et hybrides plug-in !

Emissions moyennes au plus bas

Ce changement de cap vers la voiture électrifiée a bien entendu un effet positif sur les émissions de CO2 moyennes des véhicules vendus dans notre pays. A 105 gr/km de moyenne WLTP, elles ont baissé de plus de 9 grammes par rapport à 2021, et même 25 g par rapport à 2020 !