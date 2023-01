680 ch, 800 km d’autonomie : le concept Inception préfigure l’avenir électrique haut de gamme de Peugeot

Las Vegas : la Belgique reçoit un prix de l'innovation à l'ouverture du CES

Grande autonomie et charge rapide

Il faut dire que le concept Inception tient plus de l’objet technologique que de l’automobile à proprement parler. Bien sûr, il est électrique, et inaugure une nouvelle plateforme (STLA Large) destinée aux futurs grands véhicules électriques du groupe (le concept mesure 5 m de longueur). La puissance totale développée atteint 680 ch, et malgré tout, Peugeot annonce une autonomie de 800 km grâce à la nouvelle batterie de 100 kWh. De quoi rallier Bruxelles à Berlin précise la marque.

Et ce n’est pas tout : comme Porsche et Audi, mais aussi Hyundai et Kia, le concept est doté d’une installation électrique en 800 Volts (contre 400V pour la plupart des modèles sur le marché) permettant des recharges ultra-rapides : jusqu’à 30 km par minute, soit 150 km en 5 minutes !

L'habitacle préfigure la prochaine génération de i-Cokcpit, le poste de conduite typique des Peugeot. ©CHRIS NOLTEKUHLMANN

Volant-écran

C’est sans doute à bord que l’Inception se fait le plus technologique. Il préfigure la prochaine génération de poste de conduite i-Cockpit, avec pour pièce maitresse le volant "Hypersquare" au format tablette composé d’un écran et de surfaces tactiles permettant d’afficher toutes sortes d’informations, mais aussi de piloter l’ensemble des fonctions du bout des doigts. Le conducteur sera d’ailleurs plus déconnecté que jamais de la route avec une direction par câble "plus instinctive et simple comme dans un jeu vidéo mais cela dans la vraie vie".

Le style des prochaines Peugeot s'inspirera de ce concept. Ca promet ! ©Peugeot

Conduite autonome

Le concept est également doté d’une conduite autonome de niveau 4, permettant donc de se gérer seul dans la plupart des situations de conduite. Dans ce cas, le tableau de bord se recule pour offrir plus de place aux occupants. Ceux-ci peuvent alors profiter des sièges Comfort Fit, conçus pour s’adapter à la morphologie de chacun. Signalons enfin que l’habitacle est fait de matériaux bruts, de textiles faits à partir de chutes de polyester, et d’éléments imprimés en 3D.

Quant au design, il devrait préfigurer les futurs modèles de la marque qui apparaitront à partir de 2025, avec un langage stylistique plus simple et raffiné.