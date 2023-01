Les voitures de société n’ont jamais été aussi nombreuses qu’en 2022

Verdissement en progrès

D’un point de vue environnemental, c’est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour les émissions locales de CO2. Les voitures électriques et hybrides rechargeables sont de loin plébiscitées par les entreprises : elles comptaient pour 87,1% des immatriculations de voitures électriques, et 91,4% des hybrides rechargeables. Logique, celles-ci sont les plus encouragées fiscalement. Les rejets de CO2 moyens des véhicules professionnels s’est établie à 92 gr/km, contre 126 gr/km pour celles immatriculées par les particuliers.

Trop cher pour les particuliers

Car comme toute médaille a son revers, cela signifie également que l’électrification du parc automobile creuse plus que jamais les disparités entre professionnels (et employés disposant d’une voiture de société) et particuliers. Chez les particuliers, essence et diesel restent ultra-majoritaires : 79,4%. En l’absence de tout incitant, la voiture électrique ou Plug-in reste trop chère pour la majorité des particuliers, ce que démontrait une étude Deloitte récemment. Cela s’illustre également par la grande différence des modèles plébiscités par Régions, entre la Wallonie principalement tournée vers les particuliers, et la Flandre et Bruxelles où sont basées les sociétés de leasing.