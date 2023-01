Salon de l’Auto : Mazda dévoilera en première mondiale un moteur unique pour prolonger l’autonomie de ses voitures électriques

Et une exclusivité de plus pour le Salon de Bruxelles, qui semble plus convoité que jamais ! Le stand Mazda sera au centre des attentions puisque le constructeur japonais y dévoilera pour la toute première fois son très attendu moteur rotatif pour véhicules électriques. Il ne s’agit pas d’un moteur électrique, mais bien d’un moteur… à essence. Explications.