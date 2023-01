La hausse des prix de l’électricité freine la transition vers la voiture électrique

Selon les chiffres de l’enquête réalisée en novembre auprès de 2000 Belges de plus de 18 ans, un foyer sur 10 dispose aujourd'hui d'un véhicule hybride ou électrique, et plus d’un Belge sur 2 (53 %) affirme que le prochain véhicule qu’il compte acquérir pourrait être hybride ou électrique. Un chiffre qui monte même à 64 % en Région bruxelloise.