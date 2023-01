"Qui veut la peau de l’auto ?” : Suivez le premier prime time IFQP, en direct ce soir sur LN24 et DH.be !

Le premier prime-time "Il faut qu'on parle", sur LN24 et DH.be

Est-il enfin l’heure de l’électrique, qui reste difficile d’accès à tous ? Quid de la voiture à hydrogène ? La voiture thermique, que les politiques européenne et nationales veulent de plus en plus chasser de nos routes, mérite-t-elle vraiment cette diabolisation ? Quid de la sécurité sur nos routes, de la cohabitation avec les autres usagers ? Les plans de circulation tels Good Move, qui fait tant parler, sont-ils l’avenir de notre mobilité ?

Electrique qui peine à séduire le grand public, ventes en recul, prix à la hausse : à quelques jours du Salon de l'Auto, la voiture en sous-virage

Voici quelques-unes des grandes questions qu’abordera “Il faut qu’on parle”, l’émission de débat de LN24 coproduite main dans la main avec La DH, ce soir en prime time à la télévision ainsi que sur dh.be, en direct. C’est la première fois que le talk-show qui parle de ce qui vous concerne, chaque jour à 17h en compagnie de Maxime Binet et ses chroniqueurs, se plie à l’exercice du prime time.

Maxime Binet : “La démocratie, c’est le débat”

Rendez-vous dès ce jeudi soir à 20 heures, sur LN24 ou ici, avec de nombreux invités autour de la table de Maxime Binet !