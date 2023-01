Le directeur du Salon de l’Auto réfute le terme de petit Salon : “On se concentre sur notre core business, à savoir la voiture”

Le directeur du Salon de l’auto de Bruxelles dévoile les nouveautés de cette 100e édition et brosse le tableau des véhicules de demain.

Le Salon de l’auto drainait jusqu’à 750.000 personnes et occupait 11 des 12 Palais du Parc des Expositions du Heysel. C’était en 2002, il y a plus de vingt ans. Autant dire la préhistoire. Full thermique et diesel. Les temps ont changé. Le Salon de l’auto tout autant. Son...