Salon de l'Auto: Les normes Euro-7 vont rendre les voitures plus chères, selon Dacia

"Les prochaines normes d'émission vont nécessiter des voitures disposant de technologies plus avancées et cela va inévitablement faire monter les prix", analyse Xavier Martinet. En conséquence, les particuliers dont le capital est plus faible se tourneront vers le marché des véhicules d'occasion ou le partage de véhicules, estime le directeur marketing. Les automobilistes auront également tendance à rouler plus longtemps avec leur véhicule.