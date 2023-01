L'invention la plus inutile du monde ? Voici la ceinture de sécurité chauffante !

Au fur et à mesure des années, certaines inventions, dont l'efficacité n'est plus à prouver, ont pris une place définitive dans les modèles modernes. Difficile aujourd'hui d'imaginer une voiture sans airbag, sans phares led, sans écran de bord. D'autres sont passées à la postérité comme les suspensions hydropneumatiques de la DS, les phares escamotables ou encore l'allume-cigares.

Et si ses inventeurs s'en défendent, une autre invention, récente, pourrait bien venir prendre la première place d'invention la plus inutile du monde : celle de la ceinture de sécurité chauffante.

Selon ZF, la ceinture de sécurité chauffante offrirait un confort égal ou supérieur au chauffage traditionnel. ©ZF

C'est l'équipementier allemand ZF qui a pourtant eu cette idée d'invention, destinée à équiper les véhicules électriques. Selon ZF, installer des ceintures de sécurité chauffantes dans les voitures électriques permettrait de réduire le chauffage de l'ensemble de l'habitacle, qui fait diminuer l'autonomie de la batterie. Selon ZF, il serait ainsi possible de gagner, pendant la saison froide, jusqu’à 15 % d’autonomie. "Le système est basé sur une sangle spéciale munie de petits fils conducteurs chauffants tissés qui n’augmentent pratiquement pas l’épaisseur de la sangle, expliquent les concepteurs. Cela facilite l’intégration par les constructeurs automobiles et offre aux passagers le même confort que la sangle standard. La ceinture chauffante procure aux occupants une sensation de chaleur uniforme et près du corps."

Grâce à sa fonction de chauffage intégrée, cette ceinture de sécurité chauffante procurerait "une chaleur agréable" dès le début du trajet. "En combinaison avec des sièges chauffants, les occupants bénéficient ainsi d’un chauffage intégral."

Cette invention ne sera pas destinée aux voitures thermiques, dont l'habitacle peut être chauffé en récupérant la chaleur dégagée par le moteur.