Un Etat américain veut interdire les voitures électriques !

Plusieurs sénateurs de cet Etat rural de l’ouest américain ont introduit des propositions visant à ce que "le corps législatif encourage et exprime comme objectif que la vente de nouveaux véhicules électriques dans l’État du Wyoming soit progressivement supprimée d’ici à 2035" et que "le corps législatif encourage les industries et les citoyens du Wyoming à limiter la vente et l’achat de nouveaux véhicules électriques dans le Wyoming, avec l’objectif de supprimer progressivement la vente de véhicules électriques d’ici à 2035".