Près de 200.000 Volvo produites à Gand en 2022

Dans le monde en entier

Le savoir-faire "Made In Belgium" s’exporte dans le monde entier. 95 % des voitures construites à Gand sont destinées à l’étranger. L’an dernier, l’Europe a constitué le marché principal (69,6 %), suivie par les pays américains et l’Asie (respectivement 22,3 % et 7,9 %).

Les Etats-Unis sont le premier pays d’exportation pour l’usine : 16% des volumes y ont été envoyés l’an dernier. Viennent ensuite le Royaume-Uni (11%) et la Suède (10%).

Très prisé chez nous où il représente la moitié des ventes, le Volvo XC40 permet à la Belgique de représenter le sixième marché pour l’usine, puisque les 9.567 exemplaires restés dans nos frontières ont compté pour 5% de la production totale.

Electriques en force

La production de la XC40 Recharge (100 % électrique et hybride) s’est élevée à 76 580 véhicules, soit 40 % de la production totale. Quant à la C40 Recharge, 27 167 véhicules ont été assemblés (14 % de la production totale). Le XC40 tout électrique a compté pour 28,15% de la production sur l’année, avec toutefois une nette progression en fin d’année, jusqu’à atteindre 55% en décembre. De quoi porter la proportion de BEV à 38% sur le second semestre.

Objectifs 2023

En matière d’électrification, l’usine continuera progressivement d’élargir sa capacité pour tendre vers 150 000 véhicules 100 % électriques produits annuellement. L’agrandissement de l’usine de batteries, avec 5 000 m² supplémentaires, permettra à VCG de réaliser cette croissance.

Les objectifs climatiques de Volvo prévoient également une réduction des émissions de CO2 par voiture de 40 %. C’est pourquoi les fours du département pulvérisation seront électrifiés afin qu’à terme, le processus de cuisson soit neutre en carbone.