Lightyear 2 : la berline électrique néerlandaise à un prix défiant toute concurrence !

800 km pour 40.000€ !

Ce second modèle se dévoile déjà à l’occasion de l’ouverture de ses pré-commandes. La Lightyear 2 est une mini Lightyear 0 : elle en reprend la silhouette typée Fastback, le capot droit et les surfaces planes. Mais c’est son autonomie et surtout son prix qui en font l’un des modèles électriques les plus intéressants du marché : la marque promet 800 kilomètres d’autonomie pour 40 000 euros !

Alors bien sûr, il faudra voir si cette promesse pourra être tenue, notamment en raison des coûts de production. Cette Lightyear dispose notamment de cellules photovoltaïques situées dans le revêtement du toit permettant de gagner de l’autonomie électrique. Pour le reste, il est trop tôt pour en savoir plus concernant les aspects techniques.

Mais si Lightyear parvient à tenir sa promesse, cette électrique Made In Europe pourrait sérieusement rivaliser avec la chinoise MG4 au rapport qualité/prix actuellement imbattable.