Harley-Davidson célèbre ses 120 ans en grande pompe en 2023

Façonnée par les stars, la légende Harley-Davidson fête ses 120 ans

En 2023, cela fait 120 ans que cette honorable grand-mère (née en 1903 à Milwaukee dans le Wisconsin) avale du bitume sans (trop) sourciller. Son éternelle jeunesse, sa fougue vrombissante, la cultissime moto la doit, au départ, à l’amour immodéré que lui voue les stars “rebelles” du showbiz et les “bikers” anonymes. Une confrérie tout cuir – ou tout skaï ! – qui touche désormais au niveau planétaire les amateurs et de plus en plus d’amatrices de vibrations. Comme les mecs, les dames ont, en effet, adopté les codes, les rites et le look de la HDmania. La barbe en moins…