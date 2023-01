Fin de règne : la Golf n’est plus la voiture la plus vendue d’Europe, et c’est un événement !

L’année 2022 continue de livrer ses chiffres et verdicts, et on doit faire grise mine aujourd’hui chez Volkswagen : la Golf n’est plus la voiture la plus vendue d’Europe. Pire : elle n’est même plus sur le podium, et n’est plus le best-seller de Volkswagen !