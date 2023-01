Pourquoi n’y a-t-il (quasiment) pas de motos cette année au Salon de l’Auto ?

Du neuf chez Moto Morini : voici les Seiemmezzo STR et SCR

Nous les attendions depuis un moment déjà, voici enfin les 2 « six et demi » de Moto Morini. Les jumelles Seiemmezzo STR (Street) et SCR (Scrambler) ont déjà été vues à l’EICMA l’année dernière, et sont maintenant prêtes pour leur baptême du feu.