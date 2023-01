Snowroom : La concession Polestar construite… en neige !

Coup de com

Dessinée chez Polestar en Suède, elle a été assemblée en seulement 20 jours par la société Frozen Innovations, qui se démarque par ses créations de neige et de glace originales et décalées. À l’intérieur ? Quelques sculptures de glace, comme un pneu et un amortisseur plein de réalisme. Surtout, ce « snowroom » renferme un exemplaire de Polestar 2, la berline 100% électrique du constructeur ! Cette opération a été réalisée dans le cadre du Polestar 2 Arctic Challenge, visant à essayer la voiture en conditions extrêmes. Un beau coup de com pour démontrer les capacités tout-terrain de la voiture, et mettre en avant sa résistance aux conditions climatiques extrêmes du grand nord finlandais !