Surprise : le Renault Espace va faire son retour ! Mais pas tel qu'on l'a connu

Il avait annoncé son grand départ en 2022, après 38 ans de bons et loyaux services : le Renault Espace. Lancé en 1984 comme premier grand monospace européen, il ridiculisait à l’époque les breaks et les utilitaires, en proposant le meilleur des deux mondes. De grands volumes, un espace intérieur lumineux, un habitacle modulable : de quoi voyager avec enfants et bagages sereinement ! Les trois générations suivantes suivirent le chemin tracé par leur aîné, et conserveront leur silhouette de monospace.