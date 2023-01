Le Spa Classic revient pour une onzième édition

Tous les détails de cette édition ne sont pas encore connus, mais l’on sait déjà que l’on retrouvera les traditionnels plateaux des années précédentes, à savoir 2.0L Cup, Fifties' Legends (en 2023, l’organisateur Peter Auto souhaite mettre en avant ces glorieuses GT et Sport en leur offrant des courses rallongées à 80 minutes), Group C et Endurance Racing Legends (ces deux derniers bénéficieront d'une seconde session sprint de 30 minutes le dimanche en fin d'après-midi).