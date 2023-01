Poppy triple sa flotte de voitures partagées

Expérience Premium

Quelques mois après l’introduction d’utilitaires, Poppy se diversifie à nouveau en ajoutant des modèles "haut de gamme" à son offre. En tout cas plus haut de gamme que les ID.3, Seat Ibiza, Toyota Yaris ou encore Opel Corsa actuelles. Cette offre premium comprendra notamment des Audi A4 mais aussi des Volkswagen T-Cross et Skoda Kamiq. Afin de renforcer l’expérience premium, ceux-ci ne seront pas peints de la couleur rouge, pourtant signature de l’entreprise. Ces nouveaux modèles "plus prestigieux" sont en outre réservés aux clients fidèles et aux utilisateurs de plus de 26 ans.

En Flandre et à Bruxelles

Pour l’heure toutefois, ces services sont réservés aux Bruxellois et aux habitants de quelques grandes villes flamandes puisque l’application de mobilité partagée n’est disponible que dans la capitale, mais aussi à Anvers, Malines et Gand. En Wallonie, seul l’aéroport de Charleroi est desservi. Poppy compte à ce jour 1000 voitures, 50 vans, 2000 trottinettes et 160 vélos partagés.