Audi Activesphere : le SUV électrique qui se change en pick-up

Le volant et l'ensemble du tableau de bord peuvent s'escamoter pour libérer beaucoup d'espace au conducteur. ©AUDI AG

100% électrique, l’Activesphere présente en effet une technologie de conduite autonome de niveau 4. Un pallier qui lui permettrait en théorie de pouvoir circuler pratiquement sans conducteur. En théorie car on le sait, les défis posés par les infrastructures et la sécurité d’un tel véhicule ne permettent pas encore de les homologuer sur route ouverte. Autorisé ou pas, avouons que le système développé par Audi est impressionnant. Selon que l’on souhaite conduire ou non, les pédales et le volant s’escamotent à la seule pression d’un bouton, pour transformer l’Activesphere en salon roulant, où l’on peut allonger les jambes et profiter de la vue.

Les portières sont à ouverture antagoniste : celles de derrière s'ouvrent vers l'arrière. ©AUDI AG

Un salon roulant

C’est d’ailleurs ce qui explique le nom de cette famille Sphere : les portes s’ouvrant de manière antagoniste et sans montant central, on a l’impression de pénétrer dans une bulle, un cocon, un salon ! 100% électrique, il dispose d’un moteur par essieu (transmission intégrale Quattro). Les deux moteurs développent un total de 435 chevaux. S’agissant d’un concept-car, il ne repose pas sur une plateforme existante, si bien que ses chiffres d’autonomie et de temps de recharge n’ont pas été communiqués.

La partie arrière peut se transformer en pick-up. ©AUDI AG

L’Activesphere, sous cette silhouette plutôt sérieuse, est en réalité une voiture conçue pour les loisirs ! À l’arrière, le coffre présente une originale ouverture en deux parties, façon pick-up. Celle-ci, renforcée par des plastiques durs, permet d’y loger des vélos, des skis, ou des planches de surf tel que mis en avant par Audi. Sa garde au sol est évolutive et peut grimper de quelques dizaines de mm pour accentuer son côté baroudeur, idéal pour les escapades. Vous l’aurez compris, c’est un modèle à la croisée des genres et des modes de vie. Bref, la vision de l’automobile du futur selon Audi…