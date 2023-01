Une compagnie norvégienne interdit désormais les voitures électriques sur ses ferrys !

Souvenez-vous, voilà un an, une batterie de voiture électriques transportée par le roulier Felicity Ace causait un gigantesque incendie sur le bateau. Le lithium contenu dans la batterie rendait le sinistre extrêmement difficile a contenir, et le vaisseau a finalement sombré au large des Açores, emmenant dans les profondeurs ses 4.000 Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley ou encore Lamborghini. Cet événement a poussé la compagnie norvégienne a évaluer de la sécurité concernant les risques d'incendie. Et à prendre la décision pour le moins radicale d’interdire les voitures à batterie sur ses bateaux.