Suzuki annonce l’arrivée d’un Jimny électrique pour l’Europe, et quatre autres modèles d’ici 2030

Priorité au SUV

Sur ces 5 modèles, quatre seront des SUV et crossover de dimensions diverses. Ceux-ci devraient remplacer progressivement les Suzuki Vitara et S-Cross, mais également la Swift pour le plus compact d’entre eux. A ceux-là s’ajoute ce qui semble être une microcitadine qui semble vouloir s’inspirer de la première génération de Wagon R sur le plan esthétique.

Un Jimny électrique !

Enfin, la dernière silhouette laisse clairement deviner l’arrivée d’un Jimny électrique ! Preuve que le constructeur n’abandonne pas son petit SUV en Europe, lui qui n’est désormais plus proposé qu’en utilitaire sur certains marchés pour échapper aux drastiques moyennes de CO2 imposées par l’Europe, et ainsi épargner à Suzuki les lourdes amendes prévues en cas de dépassement. Une manière aussi pour le constructeur de consoler les clients du vieux continent après le lancement de la version 5 portes du Jimny, qui n’arrivera malheureusement pas chez nous ?