Quels nouveaux SUV sont attendus en 2023 ?

Audi Q6 e-tron

Suivant son plan d’électrification, Audi épaulera en 2023 son petit SUV électrique Q4 e-tron d’un modèle plus grand : le Q6 e-tron. Son autonomie est annoncée jusqu’à 700 kilomètres, pour un temps de recharge à 80% en 25 minutes, grâce à une batterie qui accepte la charge rapide jusqu’à 270 kW.

Dacia Duster

Le best-seller de Dacia se renouvellera cette année en une troisième génération. Celle-ci sera plus moderne, plus massive et plus acérée que l’actuelle, telle que vantée par le concept-car Bigster présenté en 2021. Il sera toujours disponible en 4X4 mais plus en variante diesel. La grande nouveauté sera l’arrivée d’une variante hybride !

Jeep Avenger

C’est le plus petit modèle de Jeep et son tout premier modèle électrique, qui intègrera une gamme composée de modèles hybrides rechargeables. Elu Voiture de l’Année au Salon de Bruxelles 2023, le Jeep Avenger est un petit crossover urbain alimenté par un moteur de 156 chevaux, qui autorise une autonomie de 400 kilomètres. L’Italie et l’Espagne notamment auront droit à une variante thermique, mais ça ne sera pas le cas chez nous.

Kia EV9

C’est une vraie révolution du style de Kia : déjà mis en avant par le concept homonyme, l’EV9 est un grand SUV électrique aux traits géométriques et au design bien plus aguicheur que le grand SUV Sorento, son pendant thermique. Sa version définitive n’a pas encore été présentée, mais on parle déjà d’une autonomie de 500 kilomètres, pour une recharge à 80% en seulement 20 minutes.

Peugeot 3008

Nouvelle nouveauté française, autre best-seller : c’est le SUV 3008 chez Peugeot qui passera cette année sur le billard. Cette troisième génération sera plus sportive et plus agressive que l’actuelle, dans la droite lignée du nouveau style de Peugeot, que l’on retrouve déjà sur les nouvelles 308 et 408 notamment. Il est question d’une nouvelle variante hybride rechargeable de 300 chevaux qui permettra une autonomie d’environ 300 kilomètres. Il pourrait se voir offrir une variante 100% électrique, tandis que le diesel sera supprimé.

Renault Scénic

Le feu monospace Scénic qui avait disparu du catalogue de Renault en 2022 va réapparaître sous la forme d’un grand SUV familial électrique. Prévu pour une présentation au printemps, il avait été en partie vanté par l’étude de style Scénic Vision. Il récupèrera le bloc électrique de la Mégane E-Tech Electric, laquelle développe 217 chevaux pour 300 kilomètres d’autonomie.

Volkswagen Tiguan

Du côté des Allemandes, Volkswagen va renouveler son Tiguan en une troisième génération. Son style devrait être plus adouci et moins linéaire que l’actuelle. Au niveau technique, il accueillera de nouvelles variantes hybrides, ainsi que le nouveau bloc essence 1.5 TSI (qui peut fonctionner au bioéthanol E85 distribué en France).