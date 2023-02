Le marché automobile européen poursuit sa transition : il ne s’est jamais vendu autant de voitures électriques

La marche vers la voiture électrique voulue par l’Europe est bel et bien lancée. En 2022, les voitures électriques ont compté pour 12,1% du total des ventes, soit 3% de plus qu’en 2021. Une évolution logique vu l’enrichissement de l’offre au cours de ces derniers mois. Pas encore de quoi inquiéter les moteurs à combustion cependant. Les consommateurs continuent à se détourner de l’essence, qui tombe à 36,4% (-3,5%), mais plébiscitent les moteurs hybrides. Les hybrides classiques ont représenté 22,6% des ventes, tandis que les hybrides rechargeables sont grimpées à 9,4%. Le diesel, lui, tombe à un niveau historiquement bas : 16,4%, soit 3,2 points de moins qu’un an auparavant.