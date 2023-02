Pourquoi tous les constructeurs auront-ils bientôt un logo lumineux ?

Quoi de plus efficace pour reconnaitre la marque d’un véhicule dans la nuit que de rendre son logo lumineux ? Or, cela n’existe pas (encore) sur nos routes européennes. Ce n’est pas parce que les constructeurs n’ont jamais pensé à ce redoutable vecteur marketing, mais simplement parce la législation européenne ne l’autorisait pas. Mais la loi vient de changer, et les logos devraient donc rapidement s’illuminer au cours des prochains mois.