Des voitures chinoises pour remplacer les Ford Fiesta et Focus ?

Ford va prochainement faire le ménage dans ses gammes. Autrefois incontournables, les Fiesta et Focus en feront les frais pour laisser plus de place aux crossovers. Et avec elles, la production s’arrêtera à l’usine de Saarlouis, en Allemagne. Pour Ford en tout cas, car plusieurs repreneurs seraient dans les rangs, à commencer par un constructeur chinois.