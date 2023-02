Ferrari ne connait pas la crise (non plus) : record de ventes en 2022 !

Le marché de la voiture de luxe ne s’est jamais si bien porté. Les marques de luxe établissent des records de ventes année après année. Et Ferrari ne fait pas exception : pour la première fois de son histoire, la marque italienne a vendu plus de 13.000 voitures en un an !