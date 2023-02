Coyote prend un nouveau tournant grâce à la technologie prédictive

Depuis le lancement de la technologie "sécurité prédictive" en juin 2020, Coyote a analysé les données de sa communauté d’utilisateurs et a identifié 22 000 virages considérés comme dangereux. Pour ce faire, l’algorithme a pris en compte plus de 200 critères (angle et courbure du virage, analyse de la décélération, type de route, distance du freinage avant, pendant et après le virage, vitesse constatée durant 2 ans….). L’analyse de ses données a permis de contextualiser (type de voie, jonction, densité trafic…) chaque virage et de fixer une vitesse recommandée pour appréhender dans les conditions les plus sécuritaires possibles ces virages.