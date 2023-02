La gamme Mercedes-Benz va être copieusement réduite

Mais après les nombreuses crises traversées par le secteur automobile, et l’arrivée du suédois Ola Källenius à la tête du groupe, les choses s’apprêtent à changer. Le nouveau PDG souhaite en effet assainir la gamme, pour privilégier la valeur au volume. Concrètement, cela signifie vendre moins de voitures, mais les vendre plus cher. La marque s’apprête donc à opérer un grand nettoyage, et pourrait faire disparaitre jusqu’à… 60% de ses modèles ! Demain la gamme Mercedes pourrait donc ne plus compter que 13 modèles.